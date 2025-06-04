جدول ترتيب دوري جنوب إفريقيا وصن داونز يتصدر الترتيب بحصوله على 70 نقطة

تم الإعلان عن ترتيب دوري جنوب إفريقيا لكرة القدم لعام 2024-2025 وقد يحتل فريق ماميلودي صن داونز صدارىة جدول ترتيب دوري جنوب افريقيا، كما تم الإعلان أيضا عن مواعيد المباريات التي تقام بدء من الغد الثلاثاء الموافق 13 من مايو هذا العام.

ترتيب دوري جنوب إفريقيا

تم الإعلان عن جدول ترتيب دوري جنوب افريقيا لكرة القدم هذا العام وهذا الجدول متمثل في الآتي:

ماميلودي صن داونز عدد نقاط 70.

اورلاندو بيراتس عدد نقاط 52.

سيخوخون يونايتد عدد نقاط 45.

تي اس جالاكسي عدد نقاط 37.

امازولو عدد نقاط 37 نقطة.

بولوكوان سيتي عدد نقاط 36.

كايزر تشيفز عدد نقاط 31.

شيئا يونايتد عدد نقاط 30.

ريتشاردز باي عدد نقاط 30.

ماجيسي عدد نقاط 30.

ماروكو غالانتس عدد نقاط 30.

جولدن اروز عدد نقاط 29.

سوبر سبورت يونايتد عدد نقاط 27.

كيب تاون سيتي عدد نقاط 24.

رويال ايه ام عدد نقاط 8.

مباريات دوري جنوب افريقيا

توجد العديد من مباريات دوري جنوب أفريقيا التي تقام بدء من غد الثلاثاء الموافق 17 من مايو وهذه المباريات هي: