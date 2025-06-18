جاينلك بالتردد الجديد دلوقتي “تردد قناة ATV التركية على نايل سات”.. ثبتها وتابع التركي بأعلى جودة 2025

تصدرت عمليات البحث من محبي المسلسلات التركية على تردد قناة ATV التركية على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات للاستمتاع بمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان، حيث تعتبر قناة ATV التركية من أكثر القنوات مشاهدة لدى عشاق الدراما التركية التاريخية وذلك لأنها تعرض أفضل المسلسلات التركية التاريخية بأعلى جودة من حيث الصوت والصورة وهذا جعلها تحظى على شعبية واسعة في كافة أنحاء الوطن العربي.

تردد قناة ATV التركية

إليكم تردد قناة ATV التركية على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:

قناة ATV التركية على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 10796.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة ATV التركية على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 12692.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة ATV التركية على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط تردد قناة ATV التركية على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: