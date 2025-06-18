جاينلك بالتردد الجديد دلوقتي “تردد قناة ATV التركية على نايل سات”.. ثبتها وتابع التركي بأعلى جودة 2025

تصدرت عمليات البحث من محبي المسلسلات التركية على تردد قناة ATV التركية على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات للاستمتاع بمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان، حيث تعتبر قناة ATV التركية من أكثر القنوات مشاهدة لدى عشاق الدراما التركية التاريخية وذلك لأنها تعرض أفضل المسلسلات التركية التاريخية بأعلى جودة من حيث الصوت والصورة وهذا جعلها تحظى على شعبية واسعة في كافة أنحاء الوطن العربي.
تردد قناة ATV التركية
إليكم تردد قناة ATV التركية على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:
قناة ATV التركية على القمر الصناعي نايل سات
- تردد القناة: 10796.
- جودة القناة: HD.
- استقطاب القناة: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل ترميز القناة: 27500.
قناة ATV التركية على القمر الصناعي عرب سات
- تردد القناة: 12692.
- جودة القناة: HD.
- استقطاب القناة: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل ترميز القناة: 27500.
خطوات ضبط تردد قناة ATV التركية على جهاز الاستقبال
يمكنك ضبط تردد قناة ATV التركية على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية الدخول إلى قائمة الإعدادات من جهاز التحكم.
- من القائمة الرئيسية اضغط على خانة “التركيب اليدوي أو التثبيت اليدوي”.
- النقر على زر “إضافة قناة جديدة”.
- تحديد القمر الصناعي الذي تريد ضبطه على الجهاز “نايل سات أو عرب سات”.
- كتابة بيانات القناة التي تريد ضبطها: تردد القناة واستقطاب القناة ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.
- اضغط على خانة “البحث عن القناة”.
- وفي النهاية اضغط على خانة “حفظ” ويتم تنزيل القناة على الجهاز ضمن القنوات الموجودة.