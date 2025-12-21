ثلاثة برامج مختلفة .. اسعار عمرة شهر رمضان كامل 2026 تبدأ من 50 ألف جنية

أعلنت بعض شركات السياحة الدينية عن أسعار عمرو رمضان لعام 2026 والتي تمتد إلى حوالي شهر او أكثر وذلك من أجل تسهيل رحلات المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، وقد أوضحت الشركات أن الأسعار تشمل كافة الخدمات الأساسية للمعتمرين.

اسعار عمرة شهر رمضان كامل 2026

تم الكشف عن أسعار برامج عمرة شهر رمضان المبارك كامل لعام 2026، وهذه الأسعار هي

البرنامج الرباعي والخماسي في شهر رمضان يصل إلى 75000 جنيه.

البرنامج الثلاثي يصل إلى 85000 جنيه.

البرنامج الثنائي يصل إلى 105000 جنيه.

عمرة شهر رمضان

هناك بعض التفاصيل التي تخص عمرة شهر رمضان المبارك لعام 2026، وهذه التفاصيل هي