ثلاثة برامج مختلفة .. اسعار عمرة شهر رمضان كامل 2026 تبدأ من 50 ألف جنية

أعلنت بعض شركات السياحة الدينية عن أسعار عمرو رمضان لعام 2026 والتي تمتد إلى حوالي شهر او أكثر وذلك من أجل تسهيل رحلات المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، وقد أوضحت الشركات أن الأسعار تشمل كافة الخدمات الأساسية للمعتمرين.
اسعار عمرة شهر رمضان كامل 2026
تم الكشف عن أسعار برامج عمرة شهر رمضان المبارك كامل لعام 2026، وهذه الأسعار هي
- البرنامج الرباعي والخماسي في شهر رمضان يصل إلى 75000 جنيه.
- البرنامج الثلاثي يصل إلى 85000 جنيه.
- البرنامج الثنائي يصل إلى 105000 جنيه.
عمرة شهر رمضان
هناك بعض التفاصيل التي تخص عمرة شهر رمضان المبارك لعام 2026، وهذه التفاصيل هي
- أكدت شركات السياحة الدينية على التزامها بالكامل بتقديم برامج عمرة متميزة خلال شهر رمضان المبارك عام 2026.
- كما أنها حرصت على توفير أعلى مستويات الراحة والأمان للمعتمرين ومراعاة كافة التفاصيل التي تضمن رحلة روحانية متميزة.
- كما أكدت غرفة وشركات ووكالات السفر والسياحة أن موسم الحج لهذا العام يبنى على ضرورة قيام كل مواطن ناجح في القرعة بسداد قيمة برنامج الحج الخاص به إلى شركة السياحة في موعد أقصاه 15 يوم من تاريخ إعلان نتيجة القرعة.
- تم إعلان القرعة بشكل رسمي في يوم الثلاثاء الموافق 4 من نوفمبر 2025.
- نوهت الغرفة أيضا على متابعة تعليمات الكتاب الدوري رقم 294 لسنة 2025، وهذا موجه إلى الممثلين القانونيين لشركات السياحة وذلك في إطار متابعة الإجراءات التنفيذية لرحلات الحج السياحي لموسم 1447/2026.