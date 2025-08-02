ثبت الآن تردد قناة وناسة كيدز على نايل وعرب سات 2025 .. لولو هتغني معاك طول اليوم

قد تعتبر ان قناة وناسة كيدز، واحدة من القنوات الكبيرة والمتميزة على الأطلاق، التي تساعد بشكل كبير فى تقديم العديد من الاغاني التي تساعد فى تسلية الأطفال بدون ضرر او قلق على الاطلاق، كما ايضا يمكنكم مشاهدة القناة على كل من القمر الصناعي عرب سات وايضا القمر الصناعي نايل سات، كما يمكنكم ايضا الحصول على محتويات القناة بكل سهولة.

تردد قناة وناسة كيدز

استمتع الان بكل سهولة على قناة وناسة كيدز، والتي تعتبر واحدة من القنوات المفيدة والمتميزة فى عالم الاطفال بدون انقطاع او توقف، كما ايضا تتميز القناة فى تقديم العديد من المعلومات المختلفة التي يمكن ان يتم استجابتها بكل سهولة من خلال الأشكال الملونة والجذابة التي تجذب الاطفال بسهولة، وقد يتميز التردد الخاص بالقناة فى الأتي وهي:

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عربسات.

معامل الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: أفقي.

تردد القناة: 11432.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايلسات.

معامل الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي.

محتويات قناة وناسة

تتميز قناة وناسة بالعديد من المحتويات المختلفة التي يتم عرضها على القناة بشكل متواصل بدون انقطاع او توقف على الأطلاق، كما يمكنكم بكل سهولة الحصول على العديد من المزايا المختلفة التي قد تشملها القناة والاستمتاع بها على مدار 24 ساعة، ومن اهم المحتويات التي تقدمها هي: