ثبتها بجودة عالية دلوقتي .. تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية على نايل سات 2025

يبحث العديد من الأشخاص عن تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية، والتي تعتبر واحدة من أكبر وافضل القنوات المتميزة على الأطلاق وكما انها ايضا تعتبر من أهم القنوات التي تقوم بعرض المباريات الخليجية باستمرار بدون توقف او انقطاع على الأطلاق، كما تعتبر انها واحدة من القنوات التي تقوم بعرض البرامج التحليلية على مدار 24 ساعة على مدار اليوم.

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية

احصل الآن على تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية والتي تعتبر واحدة من أكبر واهم القنوات المخصصة فى مجال الرياضة على الأطلاق، وذلك لان قناة الرابعة العراقية تقون بالعرض المباشر لجميع المباريات المختلفة التي يتم عرضها للمرة الأولي على التلفاز، بالأضافة الى أنها ايضا واحدة من القنوات المتميزة التي لا تحتاج الى شراء، وقد يتمثل التردد فى الآتي:

تردد القناة: 11054.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد القناة: 11243.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الاستقطاب: عمودي.

كيفية تنزيل القناة على التلفاز

يمكنكم الآن وبكل سهولة الحصول على أفضل الخطوات التي من خلالها يمكنكم تنزيل القناة على التلفاز بدون الحاجة الى المختصين فى الدعم الفني على الآطلاق، وقد تشمل الخطوات فى الآتي وهي: