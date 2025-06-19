ثبتها الآن .. تردد قناة ماجد الجديد على نايل سات 2025 MAJID KIDES TV

يهتم الكثير من الأمهات والآباء بالبحث عن تردد قناة ماجد الجديد على مختلف الأقمار الصناعية باعتبارها أفضل منصة تعليمية وترفيهية هادفة للأطفال والتي تجمع بين المرح والفائدة، وهذه القناة تعتبر الخيار الأفضل بالنسبة لكثير من الأسر لما تقدمه من محتويات مميزة تساهم بشكل كبير في بناء قدرات الطفل وتوسيع مداركه، وتتميز القناة بمجموعة البرامج المبتكرة التي تقدمها والتي تخاطب الطفل بلغة بصرية جذابة وهذا جعلها تحافظ على مكانتها بين القنوات المخصصة للأطفال.

تردد قناة ماجد الجديد

أصدرت إدارة قناة ماجد التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

تردد قناة ماجد الجديد على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11411.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

تردد قناة ماجد الجديد على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11804.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

مميزات قناة ماجد الجديد

تتميز قناة ماجد الجديد بمجموعة من المميزات المختلفة التي لا حصر لها ومن أبرزها: