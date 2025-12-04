ثبات واستقرار الورقة الخضراء .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنية المصري 4 ديسمبر 2025

تباينت أسعار صرف الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس 4 ديسمبر، حيث يترقب المصريون أداء سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية باعتباره محرك أساسي لأسعار السلع في الأسواق المصرية خاصًة التي يتم استيرادها من الخارج، حيث سجل أقل سعر للدولار اليوم في بنك الإمارات دبي عند مستويات 47.40 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك المصرية حيث سجلت الآتي:

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم في تداولات الشراء 47.46 جنيه، وفي حالة البيع 47.60 جنيه.

بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم في حالة الشراء 47.46 جنيه، وفي حالة البيع 47.56 جنيه.

وصل سعر الدولار في بنك مصر اليوم في حالة الشراء 47.48 جنيه، وفي حالة البيع 47.58 جنيه.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية في حالة الشراء 47.46 جنيه، وفي حالة البيع 47.56 جنيه.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي في حالة الشراء نحو 47.46 جنيه، وفي حالة البيع 47.56 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي في حالة الشراء اليوم نحو 47.52 جنيه، وفي حالة البيع 47.62 جنيه.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس 4 ديسمبر

صعود طفيف في سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس 4 ديسمبر فضلًا على أن هناك متابعة متواصلة من خلال المستثمرين لمعرفة آخر تطورات أسعار العملات نظرًا لتأثيرها الكبير على حركة البيع والشراء حيث سجل سعر الدولار في السوق اليوم حوالي 47.62 جنيه في تداولات الشراء.