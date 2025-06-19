تردد قناة MBC masr 2 الرياضية ومتابعة أبرز المباريات في كأس العالم للأندية 2025

تصدرت عمليات البحث عن تردد قناة إم بي سي مصر على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات خاصًة بعدما أعلنت القناة عن نقلها الرسمي للمباراة الافتتاحية بين النادي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث يترقب جمهور كرة القدم في الوطن العربي البث المجاني للمباراة والتي تقدمه القناة بجودة عالية وبدون انقطاع أو تشويش.

تردد قناة MBC masr

تردد قناة MBC masr على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:

تردد قناة إم بي سي مصر على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11470.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

تردد قناة إم بي سي مصر على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11919.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة MBC masr على جهاز الاستقبال

للاستمتاع بمشاهدة محتويات قناة MBC masr يمكنك ضبطها على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: