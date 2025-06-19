تردد قناة MBC masr 2 الرياضية ومتابعة أبرز المباريات في كأس العالم للأندية 2025

تصدرت عمليات البحث عن تردد قناة إم بي سي مصر على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات خاصًة بعدما أعلنت القناة عن نقلها الرسمي للمباراة الافتتاحية بين النادي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث يترقب جمهور كرة القدم في الوطن العربي البث المجاني للمباراة والتي تقدمه القناة بجودة عالية وبدون انقطاع أو تشويش.
تردد قناة MBC masr
تردد قناة MBC masr على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:
تردد قناة إم بي سي مصر على القمر الصناعي نايل سات
- تردد القناة: 11470.
- جودة القناة: HD.
- استقطاب القناة: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل ترميز القناة: 27500.
تردد قناة إم بي سي مصر على القمر الصناعي عرب سات
- تردد القناة: 11919.
- جودة القناة: HD.
- استقطاب القناة: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل ترميز القناة: 27500.
خطوات ضبط تردد قناة MBC masr على جهاز الاستقبال
للاستمتاع بمشاهدة محتويات قناة MBC masr يمكنك ضبطها على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية الدخول إلى قائمة الإعدادات من جهاز التحكم.
- من القائمة الرئيسية اختر خانة “التركيب اليدوي أو التثبيت اليدوي”.
- النقر على خانة “إضافة قناة جديدة”.
- تحديد القمر الصناعي الذي ترغب في ضبطه على جهاز الاستقبال “نايل سات أو عرب سات”.
- إدخال بيانات القناة المطلوبة وهي: استقطاب القناة ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ وتردد القناة.
- اضغط على خانة “البحث عن القناة”.
- وفي النهاية اضغط على خانة “حفظ” ويتم تنزيل القناة على جهاز الاستقبال ضمن القنوات الموجودة.