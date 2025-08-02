تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديدة على نايل وعرب سات 2025 .. ثبتها الآن

قد يبحث العديد من المشاهدين على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديدة، والتي قد تعتبر من اكفئ واهم القنوات المتميزة على الأطلاق فى تقديم العديد من البرامج المتميزة والتي قد لا يتوافر مثيل لها على الأطلاق، بالأضافة الى انه يمكنكم الاستمتاع بالقناة على مدار 24 ساعة من خلال تنزيلها على التلفاز، ومشاهدة كافة البرامج بشكل مجاني ومباشر.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديدة

استمتع الان بالحصول على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديدة، والتي تعتبر واحدة من اكبر واهم القنوات المتميزة فى تقديم العديد من البرامج المختلفة التي يبحث عنها المشاهدين باستمرار، فهي قد تقدم جميع البرامج فى الحياة البرية وحياة الغابة والحيوانات واللقطات السريعة والفريدة من نوعها، وقد يمكنكم الأستمتاع بالتردد من خلال الآتي وهو:

القمر الصناعي هو النايل سات.

يكون تردد القناة هو 11226.

ومعدل الترميز هو 30000.

واتجاه الاستقطاب هو أفقي.

يكون القمر الصناعي هو العرب سات.

واخيرا معامل تصويب الخطأ هو 3/4.

يكون التردد هو 11804.

ومعدل الترميز هو 27500.

ومعامل التصويب الخطأ هو 3/4.

كيفية تنزيل ناشيونال جيوغرافيك

قد يبحث العديد من المشاهدين عن كيفية تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك على التلفاز بك سهولة بدون الحاجة الى المختصين او الدعم الفني فى المجال، وقد يمكنكم الاستمتاع بالقناة على مدار اليوم من خلال تنزيلها من خلال مجموعة بسيطة من الخطوات والتي قد تشمل الآتي وهي: