تردد قناة كراميش karamesh kides tv على القمر الصناعي نايل وعرب سات 2025

تصدرت عمليات البحث من الأمهات والآباء عن تردد قناة كراميش على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، حيث تعتبر من أشهر القنوات الفضائية المتخصصة في عرض محتويات الأطفال التي تجمع بين الترفيه والتعليم، وتقدم محتوى غني ومفيد للأطفال وأصبحت القناة جزء مهم من يوميات الأطفال حيث تملئ أوقاتهم بالمرح والتعلم وتوفر بيئة آمنة مليئة بالأغاني الممتعة والبرامج الهادفة.

تردد قناة كراميش

تردد قناة كراميش الجديد على كلا من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11390.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11390.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة كراميش على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط تردد قناة كراميش على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: