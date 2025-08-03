تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد لمتابعة الموسم السابع من المؤسس عثمان في هذا الوقت!

استمتع الان وحصريًا فى الحصول على تردد قناة الفجر الجزائرية، والتي تعتبر واحدة من القنوات المخصصة فى عرض العديد من المسلسلات التركية والمسلسلات الكورية والصينية والخليجية، كما ايضا تتميز القناة بترجمة ودبلجة العديد من المسلسلات المختلفة من اجل الاستمتاع بها من خلال جميع المشاهدين على مدار 24 ساعة بدون توقف.

تردد قناة الفجر الجزائرية

احصل الأن بكل سهولة على تردد قناة الفجر الجزائرية، والتي لا يوجد لها مثيل على الأطلاق فى تقديم اكفئ وافضل المسلسلات التركية الحديثة والتي يتم عرضها للمرة الأولي على التلفاز، كما ايضا يمكنكم الأستمتاع بالقناة على مدار 24 ساعة بدون توقف او انقطاع على الأطلاق، وهذا الأمر قد يمكن فعله من خلال الحصول على اهم بيانات التردد والتي تشمل فى الآتي وهي:

القمر الصناعي: عربسات.

التردد الخاص بالقناة: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

القمر الصناعي: عربسات.

التردد الخاص بالقناة: 11034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية تثبيت القناة على التلفاز

قد يمكنكم الان وحصريًا الأستمتاع بالعديد من الخطوات البسيطة، التي يمكن من خلالها الأستمتاع بالقناة بدون توقف او انقطاع على الأطلاق، كما ايضا يمكنكم فعلها بكل سهولة بدون الحاجة الى المختصين او الدعم الفني، وقد تشمل الخطوات فى الآتي وهي: