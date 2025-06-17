ترتيب مجموعات كاس العالم للانديه بعد نهاية اليوم الثاني من الجولات 2025 “أعرف التفاصيل”

تم الإعلان عن ترتيب مجموعات كأس العالم للأندية لعام 2025 بداية من المجموعة الأولى وحتى المجموعة الثامنة، كما تم الإعلان عن المباريات في بطولة كأس العالم للأندية التي سوف تقام بداية من اليوم وحتى نهاية شهر يونيو الجاري من هذا العام.
ترتيب مجموعات كاس العالم للانديه
تم الإعلان عن ترتيب مجموعات كأس العالم للأندية هذا العام وهذا الترتيب يتمثل في الآتي
- المجموعة أ هي الأهلي وبورتو وبالميراس وانتر ميامي.
- المجموعة ب هي باريس سان جيرمان وبوتافوغو وسياسيا ساونديرز واتلتيكو مدريد.
- المجموعة ج بايرن ميونخ ويوما جونيورز وبنفيكا واوكلاند سيتي.
- المجموعة د ترتيبها هو فلامنجو والترجي وتشيلسي ولوس انجلوس.
مباريات كأس العالم للأندية
تم الكشف عن مباريات كأس العالم للأندية هذا العام، وهذه المباريات هي
- مباراة تشيلسي ولوس انجلوس ضمن الجولة الأولى في يوم 16 من يونيو في تمام الساعة العاشرة مساء
- مباراة بوكا جونيورز وبنفيكا في يوم 17 من يونيو في تمام الساعة الواحدة صباحا.
- مباراة فلامنجو والترجي يوم 17 من يونيو في تمام الساعة الرابعة صباحا.
- مباراة فلومينينسي وبوروسيا دورتموند يوم 17 من يونيو في تمام الساعة السابعة مساء.
- ريفلر بليت واوراوا يوم 17 من يونيو في تمام الساعة العاشرة مساء.
- مباراة أوليات هيونداي وصن داونز في يوم 18 من يونيو في تمام الساعة الواحدة صباحا.
- مباراة مونتيري وانتر ميلان في يوم 18 من يونيو في تمام الساعة الرابعة صباحا.