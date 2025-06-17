ترتيب مجموعات كاس العالم للانديه بعد نهاية اليوم الثاني من الجولات 2025 “أعرف التفاصيل”

تم الإعلان عن ترتيب مجموعات كأس العالم للأندية لعام 2025 بداية من المجموعة الأولى وحتى المجموعة الثامنة، كما تم الإعلان عن المباريات في بطولة كأس العالم للأندية التي سوف تقام بداية من اليوم وحتى نهاية شهر يونيو الجاري من هذا العام.

ترتيب مجموعات كاس العالم للانديه

تم الإعلان عن ترتيب مجموعات كأس العالم للأندية هذا العام وهذا الترتيب يتمثل في الآتي

المجموعة أ هي الأهلي وبورتو وبالميراس وانتر ميامي.

المجموعة ب هي باريس سان جيرمان وبوتافوغو وسياسيا ساونديرز واتلتيكو مدريد.

المجموعة ج بايرن ميونخ ويوما جونيورز وبنفيكا واوكلاند سيتي.

المجموعة د ترتيبها هو فلامنجو والترجي وتشيلسي ولوس انجلوس.

مباريات كأس العالم للأندية

تم الكشف عن مباريات كأس العالم للأندية هذا العام، وهذه المباريات هي