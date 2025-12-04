تحديث جديد في أسعار السمك اليوم بتاريخ 4 ديسمبر 2025 .. الحق اشتري وخزن قبل ما يغلى

ازدادت التساؤلات من شريحة كبيرة من الأشخاص عن أسعار السمك اليوم في سوق العبور، حيث شهدت أسواق الأسماك اليوم الخميس تباينًا واضحًا في أسعار السمك بجميع انواعها حسب أنواعها والحجم، حيث تراوحت الأسعار بين المستويات الاقتصادية والمتوسطة والفاخرة، بدايًة من السمك البلطي والسردين والمكرونة والجمبري بجميع أحجامه المختلفة.

أسعار السمك

استقرت أسعار السمك بجميع أنواعه المختلفة في سوق العبور اليوم حيث سجل الآتي:

يتراوح سعر كيلو السمك البلطي في سوق العبور اليوم ما بين 58 جنيه و 66 جنيه.

بينما يتراوح سعر كيلو السمك البلطي الأسواني اليوم في سوق العبور ما بين 30 جنيه و 80 جنيه.

سعر كيلو الفليه البلطي في سوق العبور اليوم ما بين 75 جنيه و 275 جنيه.

يتراوح سعر كيلو القشر البياض في سوق العبور اليوم ما بين 190 جنيه و 290 جنيه.

وصل سعر كيلو المكرونة الخليجي اليوم في سوق العبور ما بين 75 جنيه و 105 جنيه.

سعر المكرونة المجمدة في سوق العبور اليوم يتراوح ما بين 30 جنيه و 60 جنيه.

أسعار المأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الخميس 4 ديسمبر

حافظت أسعار المأكولات البحرية أيضًا على استقرارها في سوق العبور اليوم الخميس حيث جاءت كما يلي: