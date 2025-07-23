“تحديث جديد” تردد قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي 2025 لمتابعة جميع البرامج المتنوعة

تردد قناة وناسة أطفال من أكثر الترددات التي يبحث عنها العديد من المتابعين، حتى أن القناة حرصت على تقديم برامج تعليمية وترفيهية رائعة على مدار الساعة، بما تتناسب مع مختلف الأعمار في الدول العربية، ناهيك عن بثها إلى الكثير من الأغاني والأناشيد الدينية، وغير ذلك من المحتوى المميز والرائع، بناءً على ما نكشفه لكم في مقال اليوم.

تردد قناة وناسة الأول

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بالتعرف على تردد قناة وناسة أطفال الجديد، وفقًا لما يلي:-

قمر صناعي أول العرب سات.

ترددها فهو 11862.

بينما الإستقطاب عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون “¾”.

تردد قناة وناسة على نايل سات 2025

ويسهل قيامك بتنزيل التردد الأخر لقناة وناسة أطفال على العرب سات، بناءً على المعلومات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي الثاني العرب سات.

تردد القناة “11270”.

استقطابها فهو “عمودي”.

معامل الترميزي للقناة “27500”.

التشفير مجاني.

جودة الصوت والصورة قوية.

ما تقدمه قناة وناسة أطفال؟

جاءت أبرز ما تقدمه قناة وناسة أطفال على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات، بجانب البرامج التعليمية والتنموية المميزة التي يتم بثها على مدار اليوم، بجانب المحتوى الترفيهي الرائع المقدم على مدار الساعة، ومن بينها الأتي:-