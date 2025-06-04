تثبيت سريع الآن .. تردد قناة طيور الجنة TOYOUR EL-JANAH TV.. على القمر الصناعي نايل سات 2025

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أفضل القنوات التي تهتم بعرض محتوى مبتكر لجميع أعمار الأطفال دون الخوف من عرض أي مقاطع مخالفة مما دفع العديد من المتابعين خاصة الآباء والأمهات، للبحث عن التردد الجديد لإعادة تشغيل القناة لإسعاد أطفالهم.

تردد قناة طيور الجنة

يمكن ضبط قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أحدث البرامج التعليمية والكرتون المميز وذلك عن طريق إدخال التردد التالي

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11393.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

دقة القناة: HD

تردد قناة طيور الجنة عبر عرب سات

يمكن ضبط قناة طيور الجنة على عرب سات بكل سهولة من خلال ريموت الكنترول الخاص بجهاز الاستقبال عن طريق إدخال التردد التالي

تردد القناة: 11310.

الاستقطاب هو: عمودي.

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

دقة القناة:HD.

كيفية ضبط قناة طيور الجنة

لضبط تردد قناة طيور الجنة بشكل يدوي من خلال ريموت الكنترول، يمكن اتباع الخطوات التالية: