تثبيت تردد قناة اون تايم الرياضية الجديد لمتابعة أحدث المباريات في العالم 2025

قد يبحث العديد من المشاهدين ومن عشاق كرة القدم عن قناة اون تايم الرياضية، والتي تعتبر من اهم القنوات المخصصة فى عالم المباريات والرياضة على الأطلاق، وذلك لان القناة تشمل العديد من البرامج التشكيلية المختلفة والبرامج التحليلية التي يتم عرضها قبل وبعد المبارة وبجودة عالية طوال فترة العرض، وقد يمكنكم الحصول على القناة بشكل مجاني تمامًا.

تردد قناة اون تايم الرياضية

يمكنكم الان وبكل سهولة الحصول على قناة اون تايم الرياضية، والتي تعتبر من القنوات المخصصة فى عالم المباريات، والتي لا يتوافر لها مثيل على الأطلاق، وذلك لانها القناة الوحيدة التي تقوم بعرض كافة المباريات بشكل فوري ومباشر فى حالة عرضها فى الدول العربية، وقد يمكنكم الأن بكل سهولة الحصول على القناة من خلال التردد الآتي وهو:

تردد القناة: 10853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10998.

القمر الصناعي: عربسات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تنزيل قناة اون تايم على التلفاز

قد يمكنكم الان وبكل سهولة الحصول على اهم خطوات تنزيل قناة اون تايم على التلفاز، والأستمتاع بها بشكل مجاني بدون توقف او انقطاع، كما ايضا تتميز القناة فى تقديم اكفئ المباريات المختلفة وبالجودة العالية، وقد تتميز القناة فى سهولة تنزيلها والتي قد تشمل فى الآتي وهي: