بطلها ووفر الفلوس .. ارتفاع أسعار السجائر اليوم بتاريخ 7 ديسمبر 2025

يواصل المصريون عمليات البحث يوميًا عن أسعار السجائر المحلية والمستوردة في جميع المحافظات اليوم الأحد 7 ديسمبر، في ظل حالة من الترقب لأي تغييرات قد تظهر على أسعار المنتجات المحلية أو المستوردة، وفي صباح تعاملات اليوم الأحد سجلت الأسواق المحلية استقرار طفيف في أسعار السجائر المستوردة والمحلية بعد سلسلة من الزيادات التي شهدتها الشهور الماضية وهذا يعكس هدوء نسبي في حركة البيع وتوفر المعروض لدى التجار.

أسعار السجائر اليوم

أكدت شعبة الدخان على استقرار أسعار السجائر بدون أي تحريك جديد حيث سجلت أسعار السجائر المحلية اليوم كما يلي:

تتراوح أسعار السجائر كيلوباترا في السوق المحلي اليوم ما بين 44 جنيه و 45 جنيه.

بينما تتراوح أسعار السجائر سوفت كوين اليوم في السوق المحلي ما بين 43 جنيه و 45 جنيه.

سعر السجائر البوكس والسوبر تتراوح في السوق ما بين 45 جنيه و 47 جنيه.

تتراوح أسعار السجائر بلاك ليبول في السوق المحلي اليوم ما بين 46 جنيه و 48 جنيه.

أسعار السجائر المونديال بجميع أنواعها الأحمر والأزرق والفضي في السوق المحلي اليوم تتراوح ما بين 43 جنيه و 46 جنيه.

تتراوح أسعار السجائر سويتش منتول بلو بيري في السوق المحلي اليوم ما بين 43 جنيه و 46 جنيه.

أسعار السجائر المستوردة اليوم الأحد 7 ديسمبر في السوق المحلي

استقرت أيضًا أسعار السجائر المستوردة في السوق المحلي اليوم الأحد 7 ديسمبر حيث جاءت كما يلي: