بسعر خيالي .. مواصفات هاتف Samsung Galaxy A17 4G الجديد صاحب أضخم بطارية 5000 مللي أمبير

قامت شركة سامسونج بالاعلان عن هاتفها الجديد Samsung Galaxy A17 4G الذي يأتي بمواصفات اقتصادية لكي ينافس الهواتف من نفس الفئات، حبي أنه يأتي بشاشة من النوع أموليد مع كاميرا أمامية وخلفية متواضعة مع دعم المثبت البصري ios، بالإضافة إلى أنه يتمتع بسمعة بطارية تصل إلى 5000 مللي أمبير بجانب خاصية الشحن السريع.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A17 4G

هناك العديد من المواصفات التي يتمتع بها هاتف Samsung Galaxy A17 4G ومن أشهرها ما يلي

يأتي الهاتف بمعالج من النوع MediaTek helio g

مساحة التخزين 128/256 جيجا مع 4/6/8 جيجا رام.

الكاميرا الخلفية دقتها 2+5+50 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية 13 ميجابكسل.

حجم الشاشة يصل إلى 6,7 بوصة.

يأتي الهاتف طارد للماء والأتربة.

نظام تشغيل الهاتف هو اندرويد 15.

سعة بطارية الهاتف تصل إلى 5000 مللي أمبير.

الهاتف يدعم الميكروفون الإضافي لعزل الضوضاء.

يدعم وسائل الحماية والأمان.

يدعم الهاتف البلوتوث وتحديد الموقع الجغرافي.

يدعم العديد من المستشعرات ومنها التسارع والتقارب والبوصلة والجيروسكوب.

يتوفر الهاتف باللون الرمادي والاسود والأزرق.

سعر هاتف Samsung Galaxy A17 4G

يصل سعر الهاتف لجميع النسخ في مصر لكي يناسب الفئة الاقتصادية نحو الآتي