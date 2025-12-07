باقي 6 شهور فقط .. موعد كأس العالم 2026 وجميع القنوات المتوقعة لنقل المباريات بجودة HD

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن موعد كأس العالم 2026، وأعلن أيضًا عن مسارات الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2026 لتحديد الأربعة منتخبات الأوروبية الأخيرة التي ستنضم إلى النهائيات، وتم تقسيم المنتخبات إلى أربعة مسارات وكل مسار يضم 4 فرق على أن يحصل الفائز في نهائي كل مسار على بطاقة التأهل للمونديال 2026.
موعد كأس العالم 2026
أجريت قرعة كأس العالم 2026 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو حتى يوم 19 يوليو 2026، وذلك بمشاركة 48 منتخب لأول مرة في تاريخ المونديال وأسفرت القرعة عن الكثير من المواجهات الساخنة التي ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم وذلك بعدما حجز 42 منتخب مقعده في نهائيات كأس العالم 2026، وفي انتظار 6 منتخبات أخرى لتكمل المنتخبات ال 48 المشاركة في المونديال والتي ستحسم في شهر مارس 2026.
نتيجة قرعة كأس العالم 2026
تم تحديد نتيجة قرعة كأس العالم 2026 بالكامل والذي جاءت كما يلي:
- المجموعة الأولى تتكون من كلا من: المكسيك وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والمسار الرابع من ملحق أوروبا.
- بينما تتكون المجموعة الثانية من: كندا وسويسرا وقطر والمسار الأول من ملحق أوروبا.
- المجموعة الثالثة تتكون من كلا من: البرازيل والمغرب وأسكتلندا هوايتي.
- تتكون المجموعة الرابعة من: أمريكا وأستراليا وباراجواي والمسار الثالث من ملحق أوروبا.
- المجموعة الخامسة تتكون من: ألمانيا والإكوادور وموت ديفوار وكوراساو.
- تتكون المجموعة السادسة من: هولندا واليابان وتونس والمسار الثاني من ملحق أوروبا.
- المجموعة السابعة تتكون من: بلجيكا وإيران ومصر ونيوزيلندا.
- تتكون المجموعة الثامنة من: إسبانيا، وأوروجواي والسعودية وكتب فيردي.