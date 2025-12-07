باقي 6 شهور فقط .. موعد كأس العالم 2026 وجميع القنوات المتوقعة لنقل المباريات بجودة HD

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن موعد كأس العالم 2026، وأعلن أيضًا عن مسارات الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2026 لتحديد الأربعة منتخبات الأوروبية الأخيرة التي ستنضم إلى النهائيات، وتم تقسيم المنتخبات إلى أربعة مسارات وكل مسار يضم 4 فرق على أن يحصل الفائز في نهائي كل مسار على بطاقة التأهل للمونديال 2026.

موعد كأس العالم 2026

أجريت قرعة كأس العالم 2026 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو حتى يوم 19 يوليو 2026، وذلك بمشاركة 48 منتخب لأول مرة في تاريخ المونديال وأسفرت القرعة عن الكثير من المواجهات الساخنة التي ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم وذلك بعدما حجز 42 منتخب مقعده في نهائيات كأس العالم 2026، وفي انتظار 6 منتخبات أخرى لتكمل المنتخبات ال 48 المشاركة في المونديال والتي ستحسم في شهر مارس 2026.

نتيجة قرعة كأس العالم 2026

تم تحديد نتيجة قرعة كأس العالم 2026 بالكامل والذي جاءت كما يلي: