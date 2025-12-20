النافس الأكبر لهواتف الأيفون.. مواصفات هاتف Samsung Galaxy S25 FE

أعلنت شركة سامسونج الرائدة عن هاتفها الجديد وهو Samsung Galaxy S25 FE الذي ينافس فئة الفلاج شيب كيلر، وقد يأتي الهاتف بمعالج قوي وخامات عالية الجودة، كما أنها تدعم كافة مزايا الذكاء الاصطناعي مع شاشة بحواف أقل وسطوع ممتاز وكاميرات قوية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة عالية.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S25 FE

يأتي هاتف Samsung Galaxy S25 FE بمواصفات ومزايا عالية تجعل مميز بين سلسلة هواتف سامسونج، ومن أشهر هذه المواصفات ما يلي

يدعم الهاتف خاصية الاتصال اللا تلامسي.

ظهر الهاتف مصنوع من الزجاج القوي.

يأتي الهاتف مقاوم للماء والأتربة.

حجم الشاشة يصل إلى 6,7 انش.

يأتي الهاتف باكثر من إصدار ومنه مساحة 256 جيجا مع 8 جيجا رام و512 جيجا مع 8 جيجا رام

يأتي بمعالج عشاري النواة.

يدعم خاصية الشحن السريع بقوة تصل إلى 45 واط.

دقة الكاميرا الأمامية عالية

يدعم الميكروفون الإضافي لعزل الضوضاء.

يدعم وسائل الحماية والأمان.

شاشة ممتازة من ناحية السطوع والألوان مع حواف أقل.

يتوفر الهاتف باللون الأزرق واللبني والأبيض والأسود.

سعر هاتف Samsung Galaxy S25 FE

يأتي الهاتف نسخة 256/512 جيجا مع 8 جيجا رام في مصر بالاسعار الاتية