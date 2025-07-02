القيامة هتقوم! .. أخر توقعات ليلى عبد اللطيف عن الوطن العربي والخليج

أثارت ليلى عبد اللطيف خبيرة الابراج وعلم الفلك بتوقعاتها الجريئة وتحليلاتها التي يتابعها الملايين من الأشخاص من جميع أنحاء العالم عن مجموعة من الرؤى المتعلقة بالحروب المقامة تلك الأيام في عام 2025، وقد اشتهرت بقدرتها على طرح بعض التوقعات مع كل عام جديد سواء توقعات سياسية أو اقتصادية أو شخصية بشكل دقيق لأحداث عالمية قد تقع في المستقبل.

توقعات ليلى عبد اللطيف

توجد بعض التوقعات التي قامت ليلى عبداللطيف بالاعلان عنها، وهذه التوقعات هي

حدوث بعض الحروب في بعض الدول المتقدمة في الأنظمة التكنولوجية وهذا يؤثر بالسلب على الصناعات والخدمات المالية في جميع أنحاء العالم وحدوث ركود اقتصادي في معظم الدول.

توقعات ليلى عبداللطيف ظهور فيروس جديد يهدد صحة العالم وتعطل الاقتصادات في بعض الدول خلال هذا العام.

كما توقعت حرب عالمية ثالثة بين مجموعة من الدول ومن المتوقع أن تبدأ في نهاية عام 2025 أو بداية عام 2026.

اعتزال فنانة مشهورة الفن مما قد يثير جدلا كبيرا في الوسط الفني والإعلامي.

استضافة مصر لبطولة رياضية عالمية مما قد يعزز من مكانة مصر الدولية في المجال الرياضي.

توقعات ليلى عبداللطيف لمصر هذا العام

هناك عدة توقعات مؤكدة من ليلى عبد اللطيف خبيرة الأبراج وعلم الفلك على مصر ومنها ما يلي