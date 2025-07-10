العد التنازلي على موعد صرف حساب المواطن لشهر يوليو والدفعة 92 من الدعم

حرصت الحكومة السعودية على الكشف عن موعد حساب المواطن الدفعة 92 لشهر يوليو وطريقة الاستعلام عن الدعم للمواطنين السعوديين الذين يقيمون على أراضي المملكة لمساعدتهم في تحمل أعباء المعيشة وتحسين مستوى الدخل، كما يمكن الحصول على هذا الدعم لمن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة في الموعد المحدد لها شهريا.

موعد صرف حساب المواطن

تم الإعلان عن موعد صرف دعم حساب المواطن الخاص بشهر يوليو للدفعة 92 وهذا الموعد هو

يتم صرف حساب المواطن الدفعة 92 لشهر يوليو بداية من يوم الخميس المقبل الموافق 10 من الشهر الجاري.

تبقى على موعد صرف الدعم يومان.

يتم إيداع أكثر من 3 مليارات ريال في حسابات المستفيدين خلال تلك الشهر.

استعلام حساب المواطن

هناك بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها في حالة الرغبة في الاستعلام عن دعم حساب المواطن إلكترونيًا للدفعة 92 وهذه الخطوات تكون كالآتي: