العد التنازلي على موعد صرف حساب المواطن لشهر يوليو والدفعة 92 من الدعم

حرصت الحكومة السعودية على الكشف عن موعد حساب المواطن الدفعة 92 لشهر يوليو وطريقة الاستعلام عن الدعم للمواطنين السعوديين الذين يقيمون على أراضي المملكة لمساعدتهم في تحمل أعباء المعيشة وتحسين مستوى الدخل، كما يمكن الحصول على هذا الدعم لمن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة في الموعد المحدد لها شهريا.
موعد صرف حساب المواطن
تم الإعلان عن موعد صرف دعم حساب المواطن الخاص بشهر يوليو للدفعة 92 وهذا الموعد هو
- يتم صرف حساب المواطن الدفعة 92 لشهر يوليو بداية من يوم الخميس المقبل الموافق 10 من الشهر الجاري.
- تبقى على موعد صرف الدعم يومان.
- يتم إيداع أكثر من 3 مليارات ريال في حسابات المستفيدين خلال تلك الشهر.
استعلام حساب المواطن
هناك بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها في حالة الرغبة في الاستعلام عن دعم حساب المواطن إلكترونيًا للدفعة 92 وهذه الخطوات تكون كالآتي:
- الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن.
- تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهوية الوطنية ورمز التحقق.
- أختار كلمة الخدمات الإلكترونية من الخيارات المعروضة في القائمة الرئيسية ثم اختار كلمة الاستعلام عن حساب المواطن.
- تحديد الدفعة المراد الاستعلام عنها وهي الدفعة 92 لشهر يوليو
- إدخال كافة البيانات التي تخص المستعلم مثل رقم الهوية الوطنية واسم المستعلم ورقم الهاتف بشكل صحيح في الحقول المخصصة لهم.
- الضغط في النهاية على كلمة استعلام وسوف تظهر كافة التفاصيل التي تخص دعم حساب المواطن وقيمتها ومواعيد الصرف الخاص بالدفعة 92 لشهر يوليو.