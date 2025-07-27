العد التنازلي على اجازة المولد النبوي 2025 لجميع الموظفين بالقطاع الحكومي

تصدرت عمليات البحث من المواطنين عن إجازة المولد النبوي الشريف 2025 وفقًا للحسابات الفلكية لموظفي القطاعين الحكومي والخاص وكذلك البنوك والتي تعتبر عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، حيث تاريخ المولد النبوي الهجري هو الثاني عشر من شهر ربيع الأول في التقويم الهجري، وقد اتفق معظم العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الأحد الموافق 12 ربيع الأول في عام الفيل.

اجازة المولد النبوي 2025

وفقًا لما تشير إليه الحسابات الفلكية توافق إجازة المولد النبوي الشريف للعام الجاري 2025 يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025 والذي يوافق هجريًا يوم 12 ربيع الأول 1447 ومن المتوقع أن يتم ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس مثلما يحدث مع سياسة الدولة في توحيد العطلات الرسمية وهذا يمنح الموظفين عطلة طويلة تمتد من يوم الخميس حتى يوم السبت وتوفر لهم فرصة الحصول على الراحة أو المشاركة في الاحتفالات الدينية، وهو مناسبة للتفكر في القيم النبوية والاحتفال بروحانية

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2025

يعتبر الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف من أفضل الأعمال وأعظم القربات لدي المسلمين لأنه تعبير عن الفرح والحب للنبي صلى الله عليه وسلم وقد صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين)، ويحتفل المسلمين بالمولد النبوي الشريف بتوزيع أنواع الحلوى المختلفة والتي تعتبر من أبرز مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي.