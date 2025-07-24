العالم يشهد على قدوم اقصر يوم في التاريخ .. سرعة دوران الأرض تثير الجدال

تستعد الأرض لتسجيل مجموعة من أقصر الأيام على الإطلاق خلال شهري يوليو وأغسطس 2025 بسبب تسارع غير متوقع في سرعة دورانها، وأعلنت الجمعية الفلكية عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي إن هذا التغير الذي يقاس بأجزاء من الألف من الثانية قد يبدو بسيطًا للمرة الأولى لكنه يحمل أبعاد زمنية وفلكية عميقة قد تؤثر على أنظمة الملاحة والأقمار الصناعية وحتى الحسابات الزمنية العالمية.

اقصر يوم في التاريخ

الأرض تدور حول محورها مرة كل 24 ساعة أي حوالي 86400 ثانية ولكن منذ بداية 2020 بدأت الساعة الذرية فائقة الدقة في تسجيل أيام أقصر من ذلك، حيث أشارت التوقعات أن الأرض تسجل ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة وهما 9 يوليو 2025 بفارق 1.30 مللي، و22 يوليو 2025 بفارق 1.38 مللي، ويوم 5 أغسطس 2025 بفارق 1.51 مللي.

أسباب التسارع الغامض وقصر أيام السنة على مدار التاريخ

بالنسبة لأسباب هذا التسارع الغامض وحدوث قصر في أيام السنة المحددة فلا يوجد تفسير له حتى الآن لكن العلماء يدرسون عدة احتمالات والتي تتمثل في الآتي: