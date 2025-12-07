السعودية ومصر في أي مجموعة من مجموعات كأس العالم 2026؟.. أعرف التفاصيل

أقيمت حفل قرعة كأس العالم 2026 في مركز كينيدي في العاصمة الأمريكية واشنطن في حدث عالمي يترقبه عشاق كرة القدم حول العالم وتعتبر النسخة المقبلة من المونديال حدث تاريخي غير مسبوق، حيث تنظم للمرة الأولى في ثلاث دول وهي: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كما ستشهد البطولة توسعًا كبيرًا بمشاركة 48 منتخب للمرة الأولى في تاريخها ومن أبرزها منتخب مصر بقيادة المدرب حسام حسن.

مجموعات كأس العالم 2026

أسفرت قرعة كأس العالم 2026 التي أقيمت في مركز كينيدي في العاصمة الأمريكية واشنطن عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى تتكون من: المكسيك وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية.

بينما تتكون المجموعة الثانية من: كندا وقطر وسويسرا والفائز من ايطاليا وأيرلندا الشمالية.

المجموعة الثالثة تتكون من: البرازيل والمغرب وهايتي وأسكتلندا.

المجموعة الرابعة تتكون من: أمريكا وباراجواي وأستراليا.

تتكون المجموعة الخامسة من: ألمانيا وكوراسو وكوت ديفوار والإكوادور.

المجموعة السادسة تتكون من: هولندا واليابان والفائز وأوكرانيا والسويد بولندا والبانيا.

تصنيف منتخبات كأس العالم 2026

تم تقييم المنتخبات المشاركة إلى 4 مستويات لاختيار 12 مجموعة في الدور الأول للمونديال على النحو التالي: