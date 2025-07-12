التردد الجديد حدثه الآن .. تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 على نايل وعرب سات 2025

تردد قناة الفجر الجزائرية أصبح محط اهتمام واسع لدى المشاهدين في الجزائر ومختلف الدول العربية نظرا للمحتوى المتنوع والجذاب الذي تقدمه القناة، ويشمل ذلك المسلسلات التركية التاريخية والبرامج الثقافية والدينية ما جعلها تحظى بشعبية كبيرة، التحديثات التقنية الأخيرة أسهمت في تحسين جودة البث وتوفير تجربة مشاهدة فائقة الوضوح.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

لضبط قناة الفجر الجزائرية على نايل سات بكل سهولة فيلزم معرفة البيانات الآتية

التردد 12034

الاستقطاب أفقي (H)

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الجودة HD وSD

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

لضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات على الرسيفر فيلزم معرفة البيانات الآتية

التردد 12130

الاستقطاب رأسي (V)

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الجودة HD

محتوى قناة الفجر الجزائرية في 2025

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 يوفر لك تجربة مشاهدة ممتعة وتميزت قناة الفجر الجزائرية 2025 بتقديم محتوى متنوع ومناسب لكافة الفئات مما جعلها من القنوات المفضلة في الوطن العربي. وتتنوع برامجها على النحو التالي:

عرض مسلسلات تركية تاريخية مشهورة مثل قيامة عثمان وألب أرسلان.

برامج إخبارية يومية وتحليلات سياسية تغطي الأحداث المحلية والدولية.

فقرات دينية وثقافية موجهة للعائلة العربية بجميع فئاتها.

مسابقات ترفيهية وتفاعلية تبث أسبوعيا.

تغطية حية للأحداث المهمة في الجزائر والعالم العربي.

عرض الموسم السابع من مسلسل قيامة عثمان بداية من الحلقة 195.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم 7

أعلن كاست المسلسل أنه سوف يتم عرض الموسم السابع من المؤسس عثمان في مقبل شهر سبتمبر القادم 2025.