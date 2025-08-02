التحديث الجديد نزل حالًا .. تردد قناة لولو وناسة على نايل وعرب سات 2025

قد يبحث العديد من المشاهدين عن تردد قناة لولو وناسة، والتي تعتبر من افضل واكبر قنوات الأطفال على الأطلاق، كما تشمل القناة مجموعة كبيرة من الاغاني المختلفة التي تساعد فى زيادة الوعي والادراك لجميع الأطفال فى مختلف الاعمار، بالأضافة الى انها ايضا واحدة من القنوات المتميزة التي من خلالها يمكن مشاهدة القناة على مدار اليوم.

تردد قناة لولو وناسة

قد تتميز قناة لولو وناسة بأنها الأفضل على الأطلاق في مجال الأطفال، والتي قد تعتبر واحدة من اهم واكبر القنوات المتخصصة فى مجال الاطفال، والتي تساعد فى تقديم العديد من المعلومات والمهارات المختلفة التي تفيد الاطفال على مدار اليوم، وقد يتميز التردد الخاص بالقناة فى الآتي وهو:

تردد القناة: 11270.

القمرالصناعي: عربسات.

معامل الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة: 11453.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايلسات.

معامل الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي.

تنزيل قناة لولو وناسة على التلفاز

قد يبحث العديد من المشاهدين باستمرار على كيفية تنزيل قناة لولو وناسة، والتي تعتبر واحدة من افضل واكفئ القنوات المتميزة على الأطلاق، فى تقديم جميع الأغاني على مدار 24 ساعة طوال اليوم، كما ايضا تتميز القناة فى تقديم العديد من المعلومات المختلفة التي تتناسب مع الأطفال، بالأضافة الى انه يمكنكم تنزيل القناة من خلال الآتي وهو: