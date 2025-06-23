التحديث الجديد نزل .. تردد قناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي نايل سات 2025

لقد اشتهرت قناة طيور الجنة بيبي بأنها تقدم محتوى لائق للطفل حيث ترغب العديد من الأمهات العربية على تنزيل تردد قناة طيور الجنة بيبي من أجل مشاهدة أحلى البرامج الغنائية المقدمة للأطفال التي تنمي مهارات التفكير للطفل لذا سوف نقوم بشرح تردد القناة الفضائية الناقلة لجميع أغاني البيبي الصغير.

تردد قناة طيور الجنة بيبي

لقد نالت قناة طيور الجنة بيبي إعجاب الكثير من المتابعين لقنوات الأطفال ولها شهرة لا حصر لها بسبب نجاح القناة الفضائية منذ تأسيسها لذا ترغب الأسرة على تنزيل القناة على الرسيفر لكي يشاهد الأطفال قناة مفيدة في الفترة الحالية.

طريقة تنزيل قناة طيور الجنة بيبي

قم بالتوجه إلى القائمة الرئيسية من الريموت كنترول.

بعد ذلك عليك الضغط على أيقونة قائمة الترددات من الاعدادات.

بعد ذلك عليك إضافة تردد قناة طيور الجنة بيبي.

كتابة معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب.

بعد ذلك عليك اختيار البحث على قناة طيور الجنة بيبي ثم حفظ القناة على الرسفير الخاص بك.

بذلك يمكن مشاهدة جميع البرامج والأغاني بجودة عالية في الصوت والصورة طول اليوم.

تردد قناة طيور الجنة بيبي

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11274

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ضبط تردد طيور الجنة بيبي عرب سات