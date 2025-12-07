البلطى والمكاريل بأقل سعر انهاردة .. أسعار السمك بتاريخ 7 ديسمبر في سوق العبور 2025

شهدت أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم لتجارة الجملة في تعاملات اليوم الأحد 7 ديسمبر حالة من الاستقرار النسبي في معظم الأصناف وذلك مع بعض التحركات المحدودة في الأسعار خاصًة للأسماك البلطي، وتعتبر أسعار الأسماك والمأكولات البحرية من الموضوعات التي تحظى بمتابعة واهتمام كبير من المواطنين نظرًا لاعتماد الكثير من الأسر عليها وذلك لأنها أقل تكلفة مقارنًة باللحوم الحمراء والدواجن.

أسعار السمك

استقرت أسعار السمك بجميع أنواعه في سوق العبور اليوم الأحد 7 ديسمبر حيث سجلت الآتي:

يتراوح سعر كيلو السمك البلطي في سوق العبور اليوم ما بين 59 جنيه و 63 جنيه.

بينما يتراوح سعر كيلو السمك البلطي الأسواني في سوق العبور اليوم ما بين 30 جنيه و 80 جنيه.

سعر كيلو الفليه البلطي المجمد في سوق العبور يتراوح اليوم ما بين 75 جنيه و 275 جنيه.

سعر كيلو السمك البوري الكبير في سوق العبور اليوم يتراوح ما بين 180 جنيه و 240 جنيه.

يتراوح سعر كيلو السمك البوري الصغير في سوق العبور اليوم ما بين 100 جنيه و 150 جنيه.

أسعار المأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأحد 7 ديسمبر

حافظت أسعار المأكولات البحرية على استقرارها في سوق العبور اليوم حيث جاءت كما يلي: