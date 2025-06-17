الاكشن بجودة عالية .. تردد قناة إم بي سي اكشن على نايل سات 2025 الجديد

يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قنوات إم بي سي من أجل مشاهدة مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، وقد تبث هذه القناة العديد من المباريات لأنها تمتلك حقوق إذاعة عدد كبير منها، ويمكن تحميل مجموعة قنوات ام بي سي على معظم الأقمار الصناعية.
تردد قناة إم بي سي اكشن على نايل سات
تردد قناة إم بي سي اكشن على القمر الصناعي نايل سات يكون كالآتي
- تردد قناة 11470
- معامل الاستقطاب يكون رأسي.
- معامل تصحيح الخطأ هو ⅚.
- معدل الترميز 27500.
- جودة القناة HD.
تردد قناة إم بي سي اكشن على عرب سات
هناك تردد خاص بقناة ام بي سي اكشن على القمر الصناعي عرب سات يمكن من خلاله تحميل القناة على الرسيفر وهذا التردد هو
- تردد القناة هو 12284.
- القمر الصناعي هو عرب سات.
- معامل الاستقطاب يكون أفقي h.
- معامل تصحيح الخطأ ⅚.
- معدل الترميز 27500.
تردد قناة إم بي سي مصر 1 على نايل سات
يوجد تردد خاص بقناة أم بي سي مصر 1 على القمر الصناعي نايل سات وهذا التردد يكون كالآتي
- تردد القناة هو 11471..
- معدل الترميز 27500.
- معامل تصحيح الخطأ ¾.
- معامل الاستقطاب أفقي.
خطوات ضبط تردد قنوات mbc على جهاز الاستقبال
هناك بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل تحميل وتنزيل قنوات mbc على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات وهذه الخطوات تكون كالآتي
- تشغيل التلفاز بواسطة ريموت الكنترول، ثم الضغط على زر الإعدادات.
- الضغط على كلمة بحث يدوي ثم كلمة البحث عن تردد من الخيارات المعروضة أمامك.
- تحديد القمر الصناعي المراد تنزيل القناة عليه سواء نايل سات أو عرب سات.
- سوف يطلب إدخال تردد القناة المراد تنزيلها ومعدل الترميز ومعامل الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ في الحقول المخصصة لهم بشكل صحيح.
- عند الانتهاء من إدخال البيانات التي تخص القناة قم بالضغط على كلمة بحث ثم الانتظار قليلا.
- سوف يتم ظهور القناة ثم الضغط على كلمة حفظ وبعدها سوف يتم تنزيل القناة في الحال على جهاز الرسيفر.