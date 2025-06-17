الاكشن بجودة عالية .. تردد قناة إم بي سي اكشن على نايل سات 2025 الجديد

يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قنوات إم بي سي من أجل مشاهدة مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، وقد تبث هذه القناة العديد من المباريات لأنها تمتلك حقوق إذاعة عدد كبير منها، ويمكن تحميل مجموعة قنوات ام بي سي على معظم الأقمار الصناعية.

تردد قناة إم بي سي اكشن على نايل سات

تردد قناة إم بي سي اكشن على القمر الصناعي نايل سات يكون كالآتي

تردد قناة 11470

معامل الاستقطاب يكون رأسي.

معامل تصحيح الخطأ هو ⅚.

معدل الترميز 27500.

جودة القناة HD.

تردد قناة إم بي سي اكشن على عرب سات

هناك تردد خاص بقناة ام بي سي اكشن على القمر الصناعي عرب سات يمكن من خلاله تحميل القناة على الرسيفر وهذا التردد هو

تردد القناة هو 12284.

القمر الصناعي هو عرب سات.

معامل الاستقطاب يكون أفقي h.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الترميز 27500.

تردد قناة إم بي سي مصر 1 على نايل سات

يوجد تردد خاص بقناة أم بي سي مصر 1 على القمر الصناعي نايل سات وهذا التردد يكون كالآتي

تردد القناة هو 11471..

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معامل الاستقطاب أفقي.

خطوات ضبط تردد قنوات mbc على جهاز الاستقبال

هناك بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل تحميل وتنزيل قنوات mbc على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات وهذه الخطوات تكون كالآتي