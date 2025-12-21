اقل من 30 ألف جنية .. اشتري هاتف Honor 500 الجديد بمزايا ومواصفات خرافية

قامت شركة هونر بالاعلان عن سلسلة هاتف هونر 500 بمواصفات فائقة تنافس الهواتف الرائدة والتي تم الكشف عنها في مطلع مايو الماضي، وهذه السلسلة الجديدة مزودة بمعالج قوي ومساحة تخزين عالية لا نحتاج إلى كارت ميموري لزيادة المساحة، كما أنه يدعم ميزات الذكاء الاصطناعي.

هاتف Honor 500

توجد العديد من المواصفات العالية التي يتمتع بها سلسلة هاتف هونر 500 ومن أهم هذه المواصفات ما يلي:

يدعم مستشعر التقارب والتسارع وir blaster.

دعم الرسائل والمكالمات عبر القمر الصناعي.

يدعم خاصية NFC.

مقاوم للماء والغبار والأتربة.

الشاشة بها طبقة حماية.

وزن الهاتف 198 جرام.

سعة تخزين حتى 1 تيرا

مصنوع من الزجاج مع إطار ألومنيوم.

سماعات الهاتف الخارجية من نوع ستيريو.

وزن الهاتف 205 جرام.

تأتي البطارية بقوة تصل إلى 80 واط.

يأتي الهاتف باللون الازرق والأسود والسيلفر والوردي.

سعة البطارية تصل إلى 8000 مللي أمبير.

عيوب هاتف Honor 500

توجد بعض العيوب البسيطة في هاتف هونر 500 ومن أشهر هذه العيوب ما يلي:

لا يدعم منفذ 3,5 مللي الخاص بسماعات الأذن.

لا يدعم تركيب الكارت الميموري لزيادة مساحة الهاتف.

سعر هاتف Honor 500

يصل سعر هاتف هونر 500 في الصين لجميع النسخ إلى الآتي