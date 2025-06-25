اعرف حالًا .. شروط فتح حساب فى بنك الخرطوم عبر الموقع الرسمي “من هنـــــــــــا”

قد يتساءل العديد من المواطنين فى السودان عن شروط فتح حساب فى بنك الخرطوم، والتي قد يعتبر من احد البنوك المتميزة التي تساعد فى تقديم العديد من المميزات المختلفة لكافة المواطنين السودانين على الأطلاق، وكما أنه ايضا قد يساعد فى تقديم العديد من الخدمات لكافة المواطنين من خلال الموقع الالكتروني، كما ايضا يمكن التسجيل من خلال الأون لاين.

شروط فتح حساب فى بنك الخرطوم

قد ارتفعت عمليات البحث فى الفترة الأخيرة عن شروط فتح حساب فى بنك الخرطوم بشكل كبير جدًا، والتي قد تعتبر من اهم البنوك التي يساعد جميع المواطنين فى التقديم الأون لاين، وقد تتمثل شرط فتح حساب فى بنك الخرطوم فى الآتي وهي:

يشترط أن يكون المتقدم من خلال الموقع الالكتروني.

يشترط ان يكون المتقدم سوداني الجنسية.

يجب ان يكون المتقدم لدية هوية وطنية سارية المفعول.

يشترط أن تكون جميع بيانات المتقدم متوافقة مع الجهات المختصة.

يجب ان يتوافر مبلغ لا يقل عن 10 الالف جنية سوادني لفتح الحساب.

خطوات فتح حساب فى بنك الخرطوم

يمكن الآن وبكل سهولة الحصول على اهم الخطوات المتميزة التي تساعد فى فتح حساب بنك فى الخرطوم، والتي قد تساعد جميع المواطنين بدون الحاجة الى الذهاب لمقر البنك على الأطلاق، وقد تشمل هذه الخطوات والآتي: