اعرف حالًا جميع اجازات الموظفين 2025 المتبقية خلال العام الجاري

تم الإعلان عن الإجازة الأولى بعد انتهاء إجازة 30 من يونيو، وقد يترقب المواطنين من مختلف المحافظات موعد الإجازة الرسمية القادمة وهي إجازة 23 من يوليو ومواعيد الإجازات الرسمية المتبقية خلال تلك العام الحالي استعدادا لها.

اجازات الموظفين 2025

تم الكشف عن عدد الإجازات الرسمية المتبقية في مصر للموظفين في القطاع العام والخاص في هذا العام الحالي بعد الانتهاء من إجازة ثورة 30 يونيو وهذه الإجازات هي

عيد ثورة 23 يوليو في مصر تبدأ من يوم 24 من يوليو الموافق يوم الخميس.

المولد النبوي الشريف يوم الخميس الموافق 4 من سبتمبر.

عيد القوات المسلحة يوم الخميس 6 من أكتوبر هذا العام

موعد اجازة المولد النبوي 2025 في مصر

تم الإعلان عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف في مصر هذا العام، وهذا الموعد هو