اعرف حالًا جميع اجازات الموظفين 2025 المتبقية خلال العام الجاري

تم الإعلان عن الإجازة الأولى بعد انتهاء إجازة 30 من يونيو، وقد يترقب المواطنين من مختلف المحافظات موعد الإجازة الرسمية القادمة وهي إجازة 23 من يوليو ومواعيد الإجازات الرسمية المتبقية خلال تلك العام الحالي استعدادا لها.
اجازات الموظفين 2025
تم الكشف عن عدد الإجازات الرسمية المتبقية في مصر للموظفين في القطاع العام والخاص في هذا العام الحالي بعد الانتهاء من إجازة ثورة 30 يونيو وهذه الإجازات هي
- عيد ثورة 23 يوليو في مصر تبدأ من يوم 24 من يوليو الموافق يوم الخميس.
- المولد النبوي الشريف يوم الخميس الموافق 4 من سبتمبر.
- عيد القوات المسلحة يوم الخميس 6 من أكتوبر هذا العام
موعد اجازة المولد النبوي 2025 في مصر
تم الإعلان عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف في مصر هذا العام، وهذا الموعد هو
- توافق إجازة المولد النبوي الشريف الخميس 4 من شهر سبتمبر عام 2025.
- أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزارة عن طريق الموقع الرسمي للحكومة المصرية أن إجازة المولد النبوي سوف تستمر كلا من القطاعين العام والخاص مع وجود استثناءات محدودة لعدد من المرافق مثل المستشفيات.
- تأتي هذه الإجازة في ذلك التوقيت من أجل إعطاء المواطنين أيام من أجل قضاء إجازة سعيدة مريحة لهم.
- يتم في تلك اليوم عمل دورات دينية واحتفالات ثقافية وعروض مسرحية وأناشيد دينية للاطفال في داخل المدارس والمراكز الثقافية بجانب العديد من الأنشطة الأخرى.