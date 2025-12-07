اشتري وخزني في التلاجة .. ثبات أسعار بورصة الدواجن اليوم بتاريخ 7 ديسمبر 2025

يشهد قطاع بورصة الدواجن حالة من التراجعات الكبيرة في الأسعار اليوم الأحد 7 ديسمبر، وذلك بسبب وفرة المعروض في الأسواق وسلامة الكتاكيت من النفوق واستقرار أسعار الأعلاف، لذلك متوسط سعر البيع للمستهلك يختلف حسب المنطقة السكنية بحسب الأسعار المعلنة من بورصة الدواجن والشعبة العامة للدواجن في اتحاد الغرف التجارية.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

استقرت أسعار الفراخ بجميع أنواعها في بورصة الدواجن اليوم حيث جاءت كما يلي:

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم حوالي 59 جنيه، بينما يتراوح سعرها للمستهلك ما بين 65 جنيه و 70 جنيه للكيلو.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في بورصة الدواجن اليوم حوالي 72 جنيه، بينما يتراوح سعرها للمستهلك ما بين 80 جنيه و 85 جنيه للكيلو.

وصل سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم حوالي 105 جنيه، بينما يتراوح سعرها للمستهلك ما بين 110 جنيه و 115 جنيه للكيلو.

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الأحد 7 ديسمبر

حافظت أسعار الكتاكيت على استقرارها في بورصة الدواجن اليوم الأحد 7 ديسمبر حيث سجلت الآتي: