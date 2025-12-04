اشتري من دلوقتي .. تراجع أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور 4 ديسمبر 2025

تصدرت عمليات البحث من المواطنين عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 4 ديسمبر في سوق العبور والأسواق المحلية، حيث تشهد أسواق الخضروات والفاكهة في سوق العبور حركة بيع وشراء نشطة مع حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار بحسب تأكيدات من ممثلين عن الغرفة التجارية وعدد من الأسواق الرئيسية.

أسعار الخضروات اليوم

استقرت أسعار الخضروات بجميع أنواعها المختلفة في سوق العبور اليوم الخميس 4 ديسمبر حيث سجلت الآتي:

يتراوح سعر كيلو الطماطم في السوق اليوم ما بين 3 جنيه و 10 جنيه.

بينما استقر سعر كيلو البطاطس اليوم في سوق العبور حيث يتراوح ما بين 5 جنيه و 10 جنيه.

وصل سعر كيلو البصل الأبيض في سوق العبور اليوم ما بين 8 جنيه و 11 جنيه.

سعر كيلو الكوسة يتراوح في السوق اليوم ما بين 5 جنيه و 12 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم الخميس 4 ديسمبر في سوق العبور

حافظت أسعار الفاكهة على استقرارها اليوم الأربعاء في سوق العبور حيث جاءت كما يلي: