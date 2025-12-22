استمع إلى تلاوة القرآن بأنقى الأصوات على تردد قناة المجد للقرآن الكريم 2026

تردد قناة المجد للقرآن الكريم، والتي تُعد واحدة من أكبر وأهم القنوات المتميزة والمتخصصة في عرض القرآن الكريم بأصوات العديد من الشيوخ المختلفين على مدار 24 ساعة، كما تشمل إيضًا القناة أصوات العديد من الشيخ والذي يصل إلى أكثر من 100 شيخ معروف وغير معروف، كما تتميز إيضًا القناة بسهولة تنزيلها على التلفاز من خلال أبسط الخطوات.

تردد قناة المجد للقرآن الكريم

تردد قناة المجد على القمر الصناعي عرب سات 11889.

الأستقطاب الخاص بالقناة على القمر الصناعي عرب سات عمودي.

يشمل معدل الترميز الخاص على القمر الصناعي عرب سات 27500.

يتمثل معدل الخطأ الخاص بالقناة هو 5/6.

تردد قناة المجد على القمر الصناعي نايل سات هو 11214.

الأستقطاب الخاص بالقناة على النايل سات هو أفقي.

معدل تصحيح الخطأ الخاص بالتردد هو 3/4.

كما تكون الجودة جيدة بأستمرار على كل من النايل سات والعرب سات.

خطوات تنزيل القناة على التلفاز

يمكنكم الان الأستمتاع بالوصول إلى أهم خطوات تنزيل القناة على التلفاز بدون توقف أو انقطاع، وتتميز هذه الخطوات في الآتي ومنه: