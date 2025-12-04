استقرار ملحوظ في أسعار بورصة الدواجن اليوم بتاريخ 4 ديسمبر 2025

تشهد أسواق الدواجن في مصر اليوم الخميس 4 ديسمبر حالة من الاستقرار النسبي في سعر الدواجن بجميع أنواعها والكتاكيت، وذلك وسط متابعة قوية من المواطنين نظرًا لاعتماد شريحة واسعة على الدواجن باعتبارها مصدر رئيسي للبروتين الحيواني، حيث توضح حركة السوق أن الأسعار تختلف باختلاف النوع والوزن لكنها عمومًا تسجل ثباتًا ملحوظًا مقارنًة بالأيام الماضية.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

استقرت أسعار الفراخ بجميع أنواعها في بورصة الدواجن اليوم حيث سجلت الآتي:

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم حوالي 59 جنيه، بينما يتراوح سعرها للمستهلك ما بين 65 جنيه و 70 جنيه للكيلو.

وصل سعر كيلو الفراخ الساسو في بورصة الدواجن اليوم حوالي 70 جنيه، بينما يتراوح سعرها للمستهلك ما بين 75 جنيه و 80 جنيه للكيلو.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم حوالي 109 جنيه، بينما يتراوح سعرها للمستهلك ما بين 111 جنيه و 115 جنيه للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 4 ديسمبر في بورصة الدواجن

حافظت أسعار الكتاكيت اليوم على استقرارها في بورصة الدواجن حيث جاءت كما يلي: