استقرار سعر الذهب عالميًا .. أخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة

يشهد سوق الذهب في مصر اليوم الأحد 7 ديسمبر حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم، وذلك في وقت تتجه فيه الأنظار عالميًا إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده خلال الأيام المقبلة وسط توقعات بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة، وهذا المسار المتوقع للسياسة النقدية الأمريكية يلعب دورًا مباشرًا في تهدئة حركة الأسعار محليًا باعتباره العامل الأكثر تأثيرًا على المعدن الأصفر عالميًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 وجميع الأعيرة في بورصة الذهب اليوم حيث سجلت الآتي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في بورصة الذهب اليوم حوالي 6400 جنيه وهو العيار الأكثر انتشارًا في بورصة الذهب.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في بورصة الذهب نحو 5600 جنيه وهو العيار الأكثر تداولًا في بورصة الذهب.

هبط سعر جرام الذهب عيار 18 في بورصة الذهب اليوم حوالي 4800 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في بورصة الذهب حوالي 3733 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 12 في بورصة الذهب اليوم نحو 3400 جنيه.

هبط سعر الجنيه الذهب في بورصة الذهب اليوم وسجل حوالي 44800 جنيه.

أسعار سبائك الذهب في بورصة الذهب اليوم الأحد 7 ديسمبر

استقرت أسعار سبائك الذهب في بورصة الذهب اليوم الأحد حيث جاءت كما يلي: