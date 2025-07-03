استعلم عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني عبر “موقع نتيجه نت 2025”

كشفت مديرية التربية والتعليم في معظم محافظات الجمهورية عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني هذا العام من المواقع الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم أو من خلال موقع نتيجة نت الرسمي، كما أكدت على ضرورة معرفة المجموع الكلي للطالب من أجل الانتقال إلى المرحلة التالية سواء المدارس الثانوية أو التعليم الفني.

موقع نتيجه نت

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني عبر موقع نتيجة نت من خلال اتباع الخطوات الآتية

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بنتيجتك الإلكتروني.

تحديد المرحلة الدراسية وهي الصف الثالث الاعدادي.

تحديد الفصل الدراسي وهو الترم الثاني.

إدخال كافة بيانات الطالب مثل رقم الجلوس.

الضغط على كلمة عرض النتيجة وسوف تظهر درجة كل مادة من المواد الدراسية فور اعتمادها.

مجموع درجات الصف الثالث الاعدادى الترم الأول والثاني في المحافظات

تم الإعلان عن جدول توزيع درجات مواد الصف الثالث الاعدادي وهذا التوزيع متمثل في الآتي