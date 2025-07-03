استعلم الآن واعرف نتيجتك حالًا .. نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الاسماعيلية بالاسم 2025

يرغب الكثير من الطلاب معرفة درجات مواد الصف الثالث الاعدادي في محافظة الاسماعيلية الترم الثاني من أجل الاطمئنان على المستوى الدراسي للالتحاق بمرحلة تالية سواء في مدارس الثانوية العامة أو التعليم الفني ولكن من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة بعد الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية للدرجات وبعدها سوف يتم الإعلان عن الدرجات داخل كنترولات الإدارة التعليمية التابعة لمحافظة الشرقية.

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الاسماعيلية

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الاسماعيلية الترم الثاني من هذا العام الحالي بشكل إلكتروني عن طريق اتباع الخطوات الآتية

الذهاب إلى موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة الاسماعيلية.

اختار كلمة نتائج الامتحانات من الخيارات المعروضة في قائمة الموقع.

إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب في الحقل المخصص له بشكل صحيح.

تحديد المرحلة الدراسية الخاصة بالطالب وهي الشهادة الإعدادية.

اختار الصف الثالث الاعدادي.

تحديد الفصل الدراسي وهو الفصل الدراس الثاني.

الضغط على كلمة عرض النتيجة وسوف تظهر نتيجة الطالب في الحال فور اعتمادها.

مجموع درجات الصف الثالث الإعدادي

يتم توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي الترم الأول والثاني نحو الآتي