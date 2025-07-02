استعد واتفرج .. موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع والقنوات الناقلة

تزايدت معدلات البحث من قبل عشاق مسلسل قيامة عثمان عن موعد عرض الجزء السابع منه بعد الانتهاء من الموسم السادس وبحسب تصريحات الشركة المنتجة للمسلسل تم الكشف عن موعد الموسم الجديد للحلقة 195 خلال صيف 2025، ويتم عرض الحلقات أسبوعيا في الأوقات المحددة له يوم الأربعاء.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

تم الإعلان عن موعد عرض الجزء السابع من مسلسل قيامة عثمان بعد الانتهاء من الموسم السادس، وهذا الموعد هو:

سوف يتم عرض الحلقة 195 من مسلسل قيامة عثمان الموسم السابع في شهر أكتوبر لعام 2025.

سوف يتم عرضه على قناة atv التركية مترجمة إلى اللغة العربية.

كما أنه سوف يتم عرضها عبر قناة الفجر الجزائرية في مساء يوم الخميس.

توقيت عرض المسلسل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية عبر قناة atv التركية.

إعادة المسلسل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية عبر قناة الفجر الجزائرية.

سوف تضمن الحلقة أحداث مثيرة وصراعات شديدة على النفوذ وتحالفات استراتيجية ضخمة تقلب الموازين.

تردد قناة atv التركية عبر نايل سات

سوف يتم نقل الموسم السابع من مسلسل المؤسس عثمان عبر قناة atv التركية ويمكن تحميلها على الرسيفر عن طريق معرفة البيانات الآتية:

تردد القناة 10796.

معدل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

يمكن مشاهدة الموسم السابع من مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 195عبر قناة الفجر الجزائرية وضبطها على الرسيفر فيلزم معرفة البيانات الآتية: