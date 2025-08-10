استخدمها الآن وخليك كينج .. أكواد فري فاير ماكس اليومية صالحة ومجانية حتى نهاية اليوم 2025

يهتم اللاعبين في فري فاير ماكس بالحصول على الأكواد اليومية للحصول على جوائز مجانية داخل اللعبة مثل جواهر وعبوات وملابس نادرة وتعد هذه الأكواد وسيلة سريعة ومباشرة لتعزيز تجربة اللعب دون إنفاق أموال حقيقية ومن خلال هذا المقال سوف نوفر لكم أبرز هذه الأكواد.

أكواد فري فاير ماكس اليومية

أكواد فري فاير ماكس هي سلاسل أحرف ورموز تصدرها الجهة الرسمية للعبة أو شركاؤها وتمنح حامليها عناصر افتراضية يمكن استردادها داخل اللعبة وتختلف قيمة ومحتوى كل كود حسب الحملة الترويجية أو المناسبة التي أصدر من أجلها وفيما يلي تلك الأكواد:

F2Z6X3C7V1B5N8M4

F9S2D6F3G7H1J4K8

F5A9S3D7F1G4H8J2

F8S3D7F4G1H5J9K2

F5H9J1K8L4P2O6I3

F4Q8W2E6R1T5Y9U3

F3L7P2O6I4U8Y1T5

F9A4S8D2F6G3H7J1

F8L3P7O1I5U9Y2T6

F7A1S5D9F2G6H3J7

F3H8J4K1L7P5O2I9

F6Q1W5E9R3T7Y2U4

F2Q7W1E5R9T3Y6U4

F1L5P9O3I7U2Y4T8

F1Z5X9C3V7B2N6M8

F6Z1X5C2V8B4N9M3

كيفية استرداد الأكواد

ادخل على موقع استرداد الأكواد الخاص باللعبة وسجل دخولك بحسابك المرتبط باللعبة

انسخ الكود من المصدر الرسمي والصقه في خانة الاسترداد

ثم اضغط تأكيد وانتظر رسالة تأكيد استلام المكافأة داخل اللعبة

تأكد من أن الحساب المستخدم هو نفسه الحساب النشط داخل فري فاير ماكس لتصلك الجوائز فورًا ويتوجب عليك أن تتجنب المواقع والروابط التي تطلب بيانات حسابك الشخصية أو كلمة المرور لأن هذا قد يكون عملية احتيال ولا تشارك أكوادك مع الغرباء لأن الأكواد قد تستخدم مرة واحدة فقط وبعضها له صلاحية زمنية أو قيود إقليمية

نبذة عن فري فاير

تتميز فري فاير بجرافيك متوسط الحجم يناسب الأجهزة الضعيفة وسرعة جولات اللعب التي لا تتجاوز 10 دقائق تقريبًا كما تقدم شخصيات متنوعة لكل منها قدرات خاصة يمكن تطويرها بمرور الوقت وتحتوي اللعبة على أوضاع متعددة منها الوضع الكلاسيكي ووضع الفرق والفعاليات المؤقتة التي تضيف تحديات جديدة بشكل مستمر وهذا جعلها واحدة من أكثر ألعاب الهواتف تحميلًا حول العالم