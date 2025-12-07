ارتفاع جنوني في سعر اليورو في سكوار اليوم مقابل الدينار الجزائري بتاريخ 7 ديسمبر 2025

يشهد سعر اليورو في السوق السوداء بالجزائر اليوم الأحد 7 ديسمبر اهتمام كبير، حيث سجل ارتفاع ملحوظ في الوقت الذي يبقى فيه البنك المركزي سعره ثابتًا رسميًا، حيث يستمر سعر العملات الأجنبية في السوق السوداء المعروفة بسوق السكوار في لفت انتباه المواطنين خاصًة مع وجود فرق جوهري بين الأسعار المتداولة والسعر الرسمي الثابت الذي يصدره البنك المركزي الجزائري.

سعر اليورو في سكوار اليوم

شهد سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري تحسنًا طفيفًا في تعاملات السوق الموازية اليوم الأحد 7 ديسمبر حيث بلغ سعر اليورو في سكوار اليوم في تداولات الشراء عند مستوى 277.98 دينار جزائري، بينما سجل سعر اليورو في حالة البيع حوالي 275.59 دينار جزائري.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري اليوم الأحد 7 ديسمبر

استقرت أسعار مجموعة العملات الأجنبية أمام الدينار الجزائري اليوم الأحد وجاءت على النحو التالي: