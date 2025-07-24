احتفالية إجازة 23 يوليو للموظفين بالقطاع الحكومي .. تعرف متى تنتهي مدة الإجازة

يتساءل الكثير من الموظفين عن موعد إجازة 23 يوليو وهم سبب ترحيل موعد الإجازة، حيث مع اقتراب الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو يتم طرح الكثير من الاستفسارات حول موعد إجازة البنوك والقطاع العام والخاص، وذلك لكي يبدأ الموظفين في الاستمتاع بالعطلة الصيفية مع الأهل والأصدقاء، حيث أعلنت الحكومة المصرية عن تعديل بسيط خاص في موعد الإجازة وسوف يتم الإعلان عنها

موعد إجازة 23 يوليو

تم الإعلان بشكل رسمي من قِبل الحكومة المصرية عن ترحيل موعد إجازة 23 يوليو والذي كان يوافق الأربعاء 23 يوليو إلى يوم العطلة الرسمية يوم الخميسي الموافق 24 يوليو وبالتالي سوف يتم الحصول على ثلاثة أيام متتالية إجازة بدء من يوم الخميس الموافق 24 يوليو حتى يوم السبت الموافق 26 يوليو 2025، وكان الهدف من ترحيل الإجازة عدم تعطيل العمل في منتصف الأسبوع، ومنح الموظفين العطلة التي تساعدهم في الاستجمام، وزيادة إنتاجية العمل حين العودة من العطلة مرة أخرى.

الفئات المستهدفة والمستثناه من إجازة 23 يوليو

حددت الوزارة بعض الفئات المستهدفة والمستثناة من إجازة 23 يوليو وهم:

الفئات المستهدفة من إجازة 23 يوليو

جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة.

العاملين في القطاعات العامة وقطاع الأعمال العام.

موظفي القطاع الخاص.

العاملين في البنوك والمدارس والجامعات.

الفئات المستثناة من إجازة 23 يوليو