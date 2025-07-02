اتفرج على كل التركي بجودة عالية .. تردد قناة atv التركية الجديد على نايل سات 2025

مع تزايد المشاهدين للدراما التركية أصبح البحث عن تردد قناة اي تي في التركية كبيرا نظرا لما تقدمة من مسلسلات تاريخية تركية بجودة عالية ويمكن ضبط هذه القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بكل سهولة.
تردد قناة atv التركية
يوجد تردد خاص بقناة أي تي في التركية على القمر الصناعي نايل سات من أجل تحميلها وهذا التردد هو
- تردد قناة أي تي في هو 10796
- معامل الاستقطاب أفقي.
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ ⅚
- جودة القناة HD
- القمر الصناعي هو النايل سات.
تردد قناة أي تي في التركية على عرب سات
يوجد تردد خاص بقناة أي تي في التركية لعرض مسلسل المؤسس عثمان وبعض المسلسلات التركية الأخرى على القمر الصناعي عرب سات وهذا التردد يكون كالآتي
- تردد القناة هو 12692
- معامل الاستقطاب عمودي
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ ⅚
- القمر الصناعي هو عرب سات.
طريقة ضبط قناة اي تي في التركية على الرسيفر
يمكن حفظ قناة اي تي في التركية على جهاز الرسيفر الخاص مع باقي القنوات الفضائية الأخرى عن طريق اتباع الخطوات الآتية
- الضغط على زر الإعدادات من الريموت.
- اختار كلمة تثبيت ومن ثم اختر بعدها كلمة تثبيت يدوي.
- اختيار كلمة ترددات وإدخال كافة المعلومات المطلوبة التي تخص قناة اي تي في والتي تتمثل في التردد والاستقطاب.
- حفظ البيانات التي تم إدخالها لكي يتم ضبط وتحميل القناة على الرسيفر مع باقي القنوات الأخرى والاستمتاع بمشاهدة المسلسلات التلره التركية المشهورة.