اتفرج على كل التركي بجودة عالية .. تردد قناة atv التركية الجديد على نايل سات 2025

مع تزايد المشاهدين للدراما التركية أصبح البحث عن تردد قناة اي تي في التركية كبيرا نظرا لما تقدمة من مسلسلات تاريخية تركية بجودة عالية ويمكن ضبط هذه القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بكل سهولة.

تردد قناة atv التركية

يوجد تردد خاص بقناة أي تي في التركية على القمر الصناعي نايل سات من أجل تحميلها وهذا التردد هو

تردد قناة أي تي في هو 10796

معامل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ ⅚

جودة القناة HD

القمر الصناعي هو النايل سات.

تردد قناة أي تي في التركية على عرب سات

يوجد تردد خاص بقناة أي تي في التركية لعرض مسلسل المؤسس عثمان وبعض المسلسلات التركية الأخرى على القمر الصناعي عرب سات وهذا التردد يكون كالآتي

تردد القناة هو 12692

معامل الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ ⅚

القمر الصناعي هو عرب سات.

طريقة ضبط قناة اي تي في التركية على الرسيفر

يمكن حفظ قناة اي تي في التركية على جهاز الرسيفر الخاص مع باقي القنوات الفضائية الأخرى عن طريق اتباع الخطوات الآتية