أوعى يفوتك التحديث الجديد .. تردد قناة طيور بيبي الجديد على نايل وعرب سات 2025

تصدرت عمليات البحث عن تردد قناة طيور بيبي على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب، حيث تعتبر قناة طيور بيبي واحدة من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في عرض محتويات الأطفال على مستوى الوطن العربي، وذلك بفضل محتوياتها الترفيهية والتعليمية الهادفة وتضم الأناشيد والأغاني الممتعة التي تناسب كافة الفئات العمرية الصغيرة وتحظى القناة على شعبية واسعة بين المشاهدين بفضل محتواها الآمن.

تردد قناة طيور بيبي

تردد قناة طيور بيبي الجديد على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:

قناة طيور بيبي على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11274.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة طيور بيبي على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11310.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة طيور بيبي على جهاز الرسيفر

يمكنك ضبط تردد قناة طيور بيبي على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: