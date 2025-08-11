أفضل موبايل سامسونج بسعر أقل من 5000 جنيه .. اشتري وأعرف المزايا والعيوب

يعتبر أفضل هاتف سامسونج في مصر للفئات الاقتصادية هو عاتق Samsung galaxy a16، حيث يأتي الهاتف ببطارية طويلة العمر ومعالج قوي وكاميرا أمامية وخلفية عالية الجودة، فهو يعتبر الخيار الأمثل للذين يرغبون في شراء هاتف سامسونج رخيص بمواصفات عالية.
أفضل موبايل سامسونج بسعر أقل من 5000 جنيه
تم الإعلان عن أفضل هاتف سامسونج بسعر لا يتعدى 5000 جنيه في مصر، وأفضل هاتف هو
- سامسونج جالاكسي a06 يعتبر تجربة رائعة للمستخدمين من حيث أداء المعالج وسعة البطارية وسرعة الشحن وتصوير الكاميرا مقابل سعر يناسب محدودي الدخل.
- يقدم تجربة مميزة للمستخدمين مما يجعله خيار مثالي ممكن يبحثون على سعر هاتف رخيص بمواصفات جيدة.
مميزات هاتف سامسونج جالاكسي a06
توجد العديد من المميزات التي يتمتع بها هاتف سامسونج جالاكسي a06 الاقتصادي الذي يناسب الفئات محدودة الدخل ومن أشهر هذه المميزات ما يلي
- تصل سعة بطارية هاتف سامسونج جالاكسي إلى 5000 مالي أمبير مع دعم تقنية الشحن السريع 25 واط.
- كاميرا رئيسية بدقة تصل إلى 50 ميجا بكسل.
- يحتوي على معالج مناسب مع الاستخدام اليومي من النوع ميدياتك helio g
- حجم الشاشة يصل إلى 6,7 بوصة لتجربة مشاهده سلسة.
- يدعم مدخل 3,5 ملم الخاص بسماعات الاذن السلكية.
- يدعم الهاتف microsdxcبمنفذ مخصص لتوسيع الذاكرة.
- ذاكرة الهاتف 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.
- شاشة الهاتف من النوع pls lcd.
- يتميز بأنه ضد الماء ويمكن أن يصل بعمق 30 سم لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة.