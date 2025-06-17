أعرف نتيجتك الآن بالاسم فقط “نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة الترم الثاني” 2025

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور في محافظة البحيرة موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني من هذا العام الدراسي من أجل الاطمئنان على المستقبل الدراسي والانتقال إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة الثانوية، وقد أعلنت الوزارة أنه الآن في مرحلة المراجعة وسوف يتبقي أيام قليلة على ظهور النتيجة بدقة لحصول الطالب على المجموع الخاص به بكل شفافية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة بشكل إلكتروني من الموقع الرسمي، عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع النتائج في محافظة البحيرة.

اختار قسم النتائج.

تحديد الصف وهو الصف الثالث الاعدادي والفصل الدراسي وهو الفصل الدراسي الثاني من هذا العام.

إدخال كافة البيانات التي تخص الطالب في الحقل المخصص لها بشكل صحيح.

النقر على كلمة استعلام وسوف يتم ظهور النتيجة في الحال فور اعتمادها.

مجموع نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

تم الإعلان عن توزيع درجات نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني في محافظة البحيرة من هذا العام الدراسي، وهذا التوزيع يتمثل في الآتي: