أضبطها حالًا في خطوة واحدة .. تردد قناة cn العربية الجديد على نايل وعرب سات 2025

تعتبر قناة cn العربية من أشهر القنوات التي تقوم بعرض المحتوى الذي يخص الصغار مثل الكرتون المدبلج والبرامج التعليمية والثقافية بجودة عالية ، كما أن المحتوى التي تقوم بتقديمه مميز ويناسب جميع الأعمار وتعتبر من أبرز الخيارات للأسر الباحثة عن محتوى أمن لأطفالها.

تردد قناة cn العربية

يمكن ضبط تردد قناة cn بالعربية على القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية وذلك عن طريق إدخال التردد التالي

تردد القناة 11277.

معدل الترميز 27500.

معامل الاستقطاب عمودي v.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

جودة القناة hd.

القمر الصناعي هو النايل سات.

تردد قناة cn بالعربية على عرب سات

يمكن ضبط قناة سي أن بالعربية الخاصة بالأطفال على القمر الصناعي عرب سات بكل سهولة عن طريق إدخال التردد التالي

تردد القناة 11747.

معامل الاستقطاب أفقي h.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

جودة القناة hd.

مميزات قناة cn بالعربية

توجد العديد من المميزات التي تتمتع بها قناة سي أن العربية الخاصة بالصغار ومن أشهر هذه المميزات ما يلي