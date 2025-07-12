أسرع الآن في التسجيل .. عبر خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى 2025

أعلنت وزارة الإسكان عن الرابط الخاص بالاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى من أجل بدء التقديم الالكتروني للحجز من يوم 8 من شهر يوليو حتى يوم 7 من شهر أغسطس كما أنه يتيح فرصة للتقديم لمن يستوفوا الشروط المطلوبة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعى.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى

يمكن الاستعلام عن كافة التفاصيل التي تخص شقق الإسكان الاجتماعى هذا العام بشكل إلكتروني أو سكن لكل المصريين 7 وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

يمكن الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي أو إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب.

اختار كلمة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى من الخيارات المعروضة.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم في الحقل المخصص له.

النقر على كلمة استعلام من أجل معرفة حالة الطلب ونتيجة التخصص.

معايير الأولوية في حجز شقق الإسكان

تم تحديد المعايير التي بناء عليها معرفة الأولوية في حجز شقق الإسكان الاجتماعى هذا العام للفئات المقدمة، وهذه المعايير تتمثل في الآتي: